El Eurodreams deja un sueldo de 2.000 euros al mes durante cinco años en Burgos

Imagen del exteruor de la Administración de Loterías nº13 de Burgos.

Un acertante de segunda categoría en Burgos se va a llevar un sueldo de 2.000 euros al mes durante cinco años gracias al sorteo del Eurodreams de este lunes, 15 de junio.

Después de acertar los seis números del sorteo (20, 29, 3, 40, 14 y 22), se ha quedado únicamente a falta del número sueño (5), que sí ha sido acertado por un premiado en Portugal que se ha llevado el primer premio de 20.000 mensuales durante 30 años.

En cualquier caso, el acertante de Burgos se va a llevar una suma total de 120.000 euros en estos cinco años.

El boleto agraciado ha sido vendido en la Administración número 13 de Burgos, situada en San Juan, 37.