Agredida sexualmente una niña de 12 años en Burgos por varios compañeros de clase durante una fiesta de cumpleaños

Ha sido la familia de una niña de 12 años la que hace unas semanas ha denunciado, ante la Policía Nacional, la presunta agresión sexual de la que fue objeto la niña por parte de un grupo de compañeros de clase, como han confirmado fuentes policiales a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Los hechos se produjeron a mediados del pasado mes de mayo en la celebración de una fiesta de cumpleaños en un local público y fuera del colegio en el que estudian, tanto la víctima como los presuntos autores.

El hecho de que los chicos identificados, más de cinco, tengan menos de 14 años, ya que sus edades están entre los 11 y los 12, hace que sean inimputables.

Por ello, la Policía Nacional, al recibir la denuncia, se limitó a identificarlos y trasladar el atestado con sus datos a la Fiscalía de Menores, como han añadido las mismas fuentes.

Con estas circunstancias, el siguiente paso será, como ocurre en estos casos, la derivación a la Unidad de Intervención Educativa de la Junta de Castilla y León que aún no se ha producido.

La inimputabilidad tiene como significado que ninguno de los miembros de este grupo puede ser procesado ni sancionado penalmente, al margen de la gravedad de los hechos que se hayan cometido.

Tampoco habrá un juicio ni constarán antecedentes para ninguno de ellos, aunque el tipo penal en el que, al parecer, han incurrido, que es agresión sexual, sí que existe y así consta.