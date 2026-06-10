Alba (41), de directora en Tesla a crear su bodega en un pueblo de 188 habitantes: “Vendemos botellas a 13,75 y 21,75 €”

Alba Abiega en sus viñedos en Olmedillo de Roa. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Un cambio de vida radical. Ese es el que ha llevado a cabo Alba Abiega Encina (Logroño, 41 años). Ha apostado por la uva abriendo una bodega en un pequeño pueblo de Burgos, de solo 188 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE), llamado Olmedillo de Roa.

A finales del 2024, nuestra entrevistada dejó su puesto de alta dirección en Tesla, donde gestionaba el negocio europeo de vehículos de segunda mano desde Ámsterdam para, con los consejos de su padre, Enrique Abiega, un vasco que compró unas hectáreas en el lugar hace años, abrir Alba en la Ribera.

“Llevaba mucho tiempo en multinacionales. Buscaba parar el ritmo para conectar con lo que me hacía sentir bien que es el producto natural y el campo, dentro del mundo del vino”, afirma la protagonista en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Alba está encantada con su cambio de vida y sueña en grande para que su producto “sea reconocido a nivel nacional e internacional”.

Alba Abiega con sus vinos. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Su vida

“Me defino como una chica del norte. Nací en Logroño, pero mi padre es de Álava y mi madre es asturiana. Soy una persona muy extrovertida, optimista, con mucha energía y también muy estructurada, organizada y familiar”, asegura en declaraciones a este periódico Alba Abiega Encina.

Nuestra entrevistada, de 41 años, recuerda su infancia a caballo entre La Rioja y los veranos que pasaba en el caserío de sus abuelos en Álava y el hórreo de sus otros abuelos en Pola de Lena, en Asturias.

“Recuerdo mi infancia de forma muy tranquila y feliz. Muy cercana al campo y la naturaleza, el olor de las judías verdes recién cogidas, los cola-caos de leche recién hervida mientras mi abuelo se comía la nata con azúcar, las aventuras en el río... El amor por la uva y el vino ya empezó entonces, ya que en vendimia mi padre siempre nos traía mosto. Me encantaba. Disfruté mucho cuando era pequeña”, confiesa.

Con corta edad añade que quería “ser veterinaria, estudiar historia o filosofía” pero, finalmente, tomó otro camino muy distinto.

Su paso por Tesla

“Con 17 años me fui a hacer la carrera en Económicas y Empresariales a Bilbao. Soy licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto y tengo una doble licenciatura en Alemania. Acabé a la vez los estudios en ambos países”, nos cuenta.

Fue entre el año 2008 y 2010 cuando estuvo en Munich (Alemania) y después de probar las aguas en consultoría, comenzó a trabajar en una startup americana de publicidad online, cuando solo tenía 22 años.

Entre 2010 y 2012 desarrolló su actividad profesional en Londres y, posteriormente, entre 2012 y 2015, en Madrid. Durante esta etapa tuvo la oportunidad de trabajar en distintos departamentos dentro de la compañía, participando en el lanzamiento y desarrollo de equipos, productos y procesos en áreas tan diversas como Estrategia, Recursos Humanos, Ventas y Compras. Esta experiencia multidisciplinar le proporcionó una visión global del negocio antes de dar el salto al sector de la automoción.

“En 2015 me llamó un excompañero para decirme que mi perfil era perfecto para ser la mano derecha del CEO Europeo y desarrollar la estrategia europea de BCA, líder en el mercado de automóviles de ocasión y ahí estuve entre 2015 y 2021. Mi último rol fue ser la directora de vehículos eléctricos para esta empresa y Tesla era uno de mis clientes”, confiesa.

Precisamente Tesla, la empresa estadounidense liderada por Elon Musk, que destaca por la fabricación de vehículos eléctricos, soluciones de energía solar y sistemas de almacenamiento, llamó a su puerta en el año 2021.

“He estado trabajando en Tesla desde 2021 hasta diciembre de 2024. Comencé teletrabajando, pero, a los tres meses, hicimos las maletas una vez más y nos trasladamos a Ámsterdam junto a mi marido y nuestros tres hijos. Seis meses después me nombraron directora europea de vehículos de ocasión para Tesla EMEA. Fue una etapa maravillosa, de la que aprendí muchísimo”, añade nuestra protagonista.

La amante de las actividades al aire libre, de cocinar y de dar una segunda vida a cosas antiguas decidió cambiar su puesto como directora de la marca para crear su propia bodega en un pequeño pueblo burgalés.

La creación de su bodega

“Alba en Ribera es el resultado de un cruce de caminos entre dos generaciones y la fuerza de sueños compartidos. Un compromiso de máximo respeto al campo y su materia prima. Una apuesta familiar por ofrecer vinos auténticos, sin artificios, sin modas. Hechos con lo que importa y nada más. Ni más, ni menos”, afirma la bodeguera.

Otra imagen de Alba Abiega disfrutando de sus vinos. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Asegura que “llevaba mucho tiempo en multinacionales” y buscaba “parar el ritmo” para conectar con “lo que le hacía sentir bien” como es “el producto natural y el campo”, todo ello dentro del mundo del vino.

“Es una bodega que nació de la unión entre mi padre y yo. Él siempre ha trabajado con importantes grupos riojanos de vinos. Hace años compró viñedo en Olmedillo de Roa, unas 10 hectáreas, que ahora se han convertido en 20”, explica.

Una idea que surgió en el año 2024. Se atrevieron a lanzarse a la aventura y en septiembre de 2024 aparece la Bodega Alba en Ribera con esas 20 hectáreas en un pequeño pueblo burgalés de 188 habitantes, como apunta el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Cuentan con un equipo “pequeño” entre personal de bodega, enóloga, prensa y personas que cuidan los viñedos. Alba Abiega está al frente del negocio y su padre desempeña la labor de consejero.

Sus vinos

“Elaboramos, de momento, solo tinto y contamos con una añada en el mercado, la 2024. El 1 de septiembre de 2025 lanzamos 'Alba Abiega, desde Zero', un cien por cien tempranillo con nueve meses de crianza en barrica francesa. Con tan solo un mes en el mercado la Guía Vinos Gourmets nos nombra “Mejor tinto de 2024” con 96 y la Guía Peñín 91. En diciembre tuvimos nuestra primera rotura de stock”, asegura Alba orgullosa. No puede ser para menos.

El 1 de mayo de 2026, la bodega ha lanzado su segundo vino que lleva el nombre de “Alba Abiega, Sin Prisas” también cien por cien tempranillo y que cuenta con “más carácter y profundidad sin perder su sabor equilibrado y afrutado”.

Una botella de los vinos de Alba. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Este año hemos lanzado 40.000 botellas y el que viene vamos a multiplicar la producción por tres. Actualmente estamos muy enfocados en seguir invirtiendo en aumentar nuestras hectáreas de viñedo para garantizar una materia prima excepcional, que es la clave. Poco a poco, iremos recogiendo los frutos”, afirma nuestra entrevistada.

"'Alba Abiega, desde Zero' tiene un precio de 13,75€ y 'Alba Abiega, sin Prisas' de 21,75€", explica nuestra protagonista.

A la hora de vender cuenta con “una comunidad maravillosa con la que mantenemos contacto directo” y “estamos construyendo una magnífica red de distribuidores que nos ayudan a que nuestro vino llegue a los puntos de venta gourmet y hostelería”.

Contenta con el cambio

“Estoy muy contenta con el cambio y este primer año ha superado con creces nuestras expectativas más ambiciosas. A la hora de ponerle el nombre a nuestros vinos, nos decidimos por mi nombre propio, Alba Abiega, para dar una garantía de calidad y dejar claro que es mi apuesta de vida”, señala la gerente de la bodega.

Sin embargo, recuerda que este cambio de vida le ha llevado a “renunciar a un salario fijo todos los meses” y a enfrentarse inicialmente “a la hoja en blanco de emprender en un nuevo negocio”. No obstante “merece la pena sin duda”

“Queremos que Alba Abiega llegue a ser una marca reconocida y apreciada por su calidad y elegancia, acercando el vino al consumidor final como producto de disfrute y de experiencias positivas”, finaliza.

Ojalá que consiga su objetivo.