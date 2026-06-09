Castilla y León pide 19 nuevas plazas judiciales ante la "inasumible" carga de trabajo de la jurisdicción civil

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, durante la presentación de la Memoria Judicial de 2025. Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, ha presentado este martes en Burgos la Memoria Judicial de 2025, un balance que deja una conclusión muy clara: los jueces de la Comunidad están sacando adelante más trabajo que nunca a base de puro esfuerzo personal, logrando reducir los asuntos atascados a pesar de la endémica sobrecarga que sufren los tribunales.

"La capacidad de respuesta denota un gran esfuerzo y encomiable dedicación", ha subrayado Del Ser, visiblemente agradecida por el compromiso de unos profesionales que, en el último año, han dictado 102.003 sentencias y 150.345 autos.

Gracias a este empuje, la bolsa de asuntos pendientes en la región ha logrado bajar de los 177.078 que había a finales de 2024 a los 170.319 con los que se cerró 2025.

La radiografía de los juzgados castellanos y leoneses muestra que durante 2025 entraron 333.997 nuevos asuntos, un ligero respiro frente a los más de 351.000 del año anterior, lo que sitúa a la Comunidad por debajo de la media de litigiosidad nacional.

Esta bajada se ha notado sobre todo en el orden Civil —con 144.659 asuntos frente a los 166.007 de 2024— y tímidamente en el Social.

Por contra, la vía Penal sigue al alza con 156.928 nuevos casos, mientras que la Contencioso-Administrativa sube levemente hasta los 7.362.

Detrás del descenso en la vía Civil hay un cambio de reglas: la obligación de que los despachos de abogados intenten un acuerdo amistoso o mediación antes de poner una demanda.

La presidenta ha advertido de que la carga de trabajo en los juzgados civiles sigue superando de largo el 120% del límite recomendado, por lo que la calma es solo aparente.

Para aliviar esta presión, Castilla y León tiene asignadas 19 nuevas plazas judiciales en el Proyecto de Real Decreto para 2026, que se repartirán por las provincias de León, Burgos, Salamanca, Valladolid, Ávila, Segovia, Palencia, Soria y Zamora, además de Miranda de Ebro y Aranda de Duero.

Sin embargo, Del Ser ha lamentado que estas plazas "absolutamente imprescindibles para lograr una justicia ágil" no vayan a estar operativas hasta bien avanzado el año 2027.

Ha recordado, además, el contraste con un 2025 donde solo se crearon dos plazas en toda la Comunidad para reforzar los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Valladolid y León ante el aumento de casos de violencia sexual.

La falta de plazas fijas obligó al TSJCyL a encajes de bolillos durante todo 2025, echando mano de jueces de adscripción territorial y jueces en prácticas para apagar fuegos en los juzgados de lo Social, en las colapsadas secciones civiles de León y Valladolid, o en macrocausas penales de gran complejidad como los casos 'Eólicas' y 'Funeraria' en Valladolid.

De cara al futuro más inmediato, el gran caballo de batalla para este año 2026 es el despliegue de la Ley de Eficiencia Organizativa y los nuevos Tribunales de Instancia.

Ana del Ser ha advertido de que este cambio de modelo no puede quedarse en "una simple declaración de intenciones" y exige que el Ministerio lo dote de medios materiales y humanos reales. "Pese a las limitaciones y los retos tecnológicos pendientes, seguimos trabajando cada día para que la Justicia continúe siendo merecedora de la confianza de la ciudadanía", ha concluido.