La Primitiva deja un millonario en Burgos: más de 671.000 euros como único acertante

El boleto ganador fue sellado en el Despacho Receptor nº 18.085, ubicado en la calle Pablo Casals, 17.

La suerte volvió a sonreír a Burgos en el sorteo de La Primitiva celebrado este lunes, después de que un único boleto acertante de Primera Categoría (seis aciertos) fuera validado en la capital burgalesa.

Se ha llevado un premio de 671.194,34 euros.

El boleto ganador fue sellado en el Despacho Receptor nº 18.085, ubicado en la calle Pablo Casals, 17, convirtiendo a Burgos en uno de los grandes protagonistas del sorteo.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 02, 33, 48, 21, 11 y 13, siendo el número complementario el 46 y el reintegro el 5.

Además del premio principal repartido en Burgos, el sorteo registró cuatro boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario), cuyos titulares percibirán 27.210,58 euros cada uno.

La recaudación total del sorteo ascendió a 6.236.175 euros, mientras que al no existir acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), el bote sigue creciendo y alcanzará los 11,8 millones de euros.