El rodaje del programa estrella de la televisión en Taiwan revoluciona Burgos: del Cid a la morcilla

El equipo y sus protagonistas grabaron durante la jornada en espacios emblemáticos Ay. Burgos

La ciudad de Burgos ha sido este domingo escenario del rodaje del programa internacional taiwanés What A Trip 2.

Se trata de una producción de viajes y aventura que llevará la imagen de la capital burgalesa a distintos mercados asiáticos mediante un recorrido por algunos de sus principales atractivos patrimoniales, culturales y turísticos.

Según ha informado el Ayuntamiento de Burgos, el equipo del programa y sus protagonistas grabaron durante la jornada en espacios emblemáticos como el entorno del Arco y el puente de Santa María, la ribera del Arlanzón y la plaza Rey San Fernando.

Las imágenes incorporarán referencias a la historia de la ciudad y a la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, uno de los personajes más estrechamente vinculados a Burgos.

Combates medievales

Uno de los momentos más llamativos de la grabación tuvo lugar en la ribera del Arlanzón, donde se desarrollaron actividades de recreación histórica inspiradas en la época del Cid.

Los presentadores del programa se vistieron con indumentaria medieval y participaron en pruebas de combate medieval y tiro con arco acompañados por recreadores burgaleses.

En estas actividades colaboraron varias asociaciones que participan habitualmente en la Semana Cidiana, entre ellas la Asociación ArcoCid, la Asociación Ego Ruderico, el Club Deportivo Bohurt Castilla y la Asociación Vivar, cuna del Cid.

Su participación permitió acercar a los protagonistas y al público asiático algunos aspectos de la vida medieval y del contexto histórico del célebre caballero castellano.

Las grabaciones incluyeron además imágenes de algunos de los espacios patrimoniales más representativos de Burgos, que formarán parte del programa junto a referencias a las tradiciones locales y a la oferta cultural de la ciudad.

El rodaje continúa este lunes

La producción seguirá grabando en otros espacios de la ciudad, entre ellos la Catedral de Burgos, establecimientos vinculados a la gastronomía local y talleres artesanales. Con ello se completará una grabación destinada a mostrar Burgos a espectadores de distintos países asiáticos.

Con esta iniciativa, Burgos refuerza su estrategia de posicionamiento internacional a través de la industria audiovisual, convirtiendo su patrimonio histórico y cultural en escaparate para nuevos mercados turísticos.