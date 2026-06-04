Alerta por desaparición: buscan a una mujer de unos 70 años en un pueblo de Burgos con drones y helicóptero

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil se ha activado para coordinar la búsqueda de una mujer de unos 70 años, vecina de Cogollos, de cuya desaparición en la localidad se ha tenido constancia por una llamada al 112 a las 16:16 horas de este jueves, 4 de junio.

El centro coordinador ha fijado una zona de búsqueda inicial con los límites al oeste en la vía férrea y al este, en la carretera N-234.

Se ha movilizado el helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento para realizar batidas desde el aire, mientras que por tierra están interviniendo varias patrullas de la Guardia Civil, que está empleando además drones.