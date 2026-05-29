El TSJCyL revisará el 7 de julio si repite el juicio por la muerte de Sergio Delgado, agredido “por ser de Valladolid”

El acusado de causar la muerte a Sergio Delgado tras un puñetazo. Ricardo Ordóñez / ICAL.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León celebrará el próximo martes 7 de julio, a las 12:00 horas, la vista de los recursos de apelación presentados contra la sentencia dictada por el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Burgos.

Fue quien condenó, en marzo de 2026, a J.L.N.I. a cuatro años de prisión por un delito de homicidio imprudente relacionado con la muerte del joven vallisoletano Sergio Delgado.

La vista tendrá lugar en la Sala de Vistas 1 del Palacio de Justicia de Burgos y será este tribunal el encargado de decidir si el procedimiento con jurado popular debe repetirse, como solicitan tanto la Fiscalía como la familia de la víctima, o si, por el contrario, mantiene el fallo emitido por la Audiencia Provincial.

Las acusaciones reclaman la nulidad del juicio celebrado el pasado mes de febrero al considerar que durante el proceso se produjeron infracciones de las normas y garantías procesales.

Entre los argumentos expuestos figura la imposibilidad de formular determinadas preguntas a los agentes policiales encargados de la investigación durante las pruebas testificales.

Además, la representación legal de la familia de Sergio Delgado sostiene que el objeto del veredicto contenía preguntas ambiguas y que el magistrado presidente no permitió corregirlas ni matizarlas.

También cuestionan que durante el juicio no se planteara en ningún momento si el golpe que provocó la caída y posterior muerte del joven vallisoletano podía ser constitutivo de un delito de asesinato.

El procedimiento tiene su origen en la causa del Tribunal del Jurado 1/25, instruida por el Tribunal de Instancia 3 de Burgos y elevada posteriormente a la Audiencia Provincial de Burgos.