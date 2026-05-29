Macrooperación antidroga en Burgos: 300 agentes, 16 detenidos y más de 160.000 dosis de estupefacientes

La Guardia Civil ha detenido a 16 personas —15 hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 29 y los 66 años— en el marco de la operación ‘DIKBUS’.

La Guardia Civil ha detenido a 16 personas —15 hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 29 y los 66 años— en el marco de la operación ‘DIKBUS’.

Lo hacen como presuntos autores, en distinto grado de participación, de delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La investigación, desarrollada por la Comandancia de Burgos, permitió detectar la existencia de un importante entramado criminal asentado principalmente en la comarca burgalesa de Las Merindades, aunque con conexiones y actividad en otras provincias.

Las pesquisas se centraron inicialmente en puntos de venta de sustancias estupefacientes al menudeo y en la vigilancia de sus posibles proveedores.

Según la Guardia Civil, los integrantes de la organización actuaban de forma perfectamente estructurada y jerarquizada, con un claro reparto de funciones.

El líder del grupo residía habitualmente en Las Merindades y todos los miembros extremaban las medidas de seguridad para evitar ser descubiertos.

Durante la fase de investigación se comprobó que la red criminal controlaba todas las fases del tráfico de drogas, desde la provisión y elaboración hasta la distribución de diferentes sustancias en el mercado negro.

Bajo autorización judicial, los agentes llevaron a cabo 16 registros simultáneos en cuatro provincias: nueve en Bizkaia, cinco en Burgos, uno en Cantabria y otro en Toledo.

Los operativos se desarrollaron en una nave industrial y 15 domicilios particulares. Paralelamente, se practicaron las detenciones de los principales investigados en Burgos, Bizkaia y Toledo.

En el operativo se intervinieron 10 ampollas de fentanilo inyectable, 9.184 gramos de cocaína rosa, 179 gramos de cocaína, 3.001 gramos de speed, 18.648 gramos de ketamina, 850 pastillas de anfetaminas y éxtasis, 3.495 gramos de hachís.

También 24.280 gramos de marihuana, 325 unidades de fármacos y otros 350 gramos de distintas sustancias, además de abundante material para la producción, elaboración, pesaje y dosificación de droga.

Según las estimaciones policiales, toda la sustancia intervenida habría superado las 160.000 dosis en el mercado ilícito.

Asimismo, los agentes incautaron tres pistolas, un revólver, 200 cartuchos de munición, 62.230 euros en efectivo, tres vehículos, equipos informáticos y seis teléfonos móviles.

La Guardia Civil ha destacado la complejidad y magnitud del dispositivo desplegado de forma simultánea en las cuatro provincias implicadas, en el que participaron cerca de 300 agentes de distintas especialidades y 13 perros adiestrados en la detección de drogas, dinero y armas.

Como resultado adicional de la operación, se han desmantelado 15 puntos de venta de droga, tres laboratorios clandestinos de elaboración y corte de sustancias estupefacientes y una plantación indoor de marihuana.

La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Villarcayo y coordinada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Policía Judicial de Burgos. En los registros participaron unidades de Seguridad Ciudadana, UOPJ, USECIC, GAR, GRS, GIC, Servicio Fiscal y Servicio Cinológico de las provincias afectadas.