Los españoles aislados por hantavirus, entre ellos el burgalés, podrán acabar en casa la cuarentena si dan negativo

Los pasajeros del crucero MV Hondius, en la pista del aeropuerto de Tenerife Sur Reuters.

El Ministerio de Sanidad permitirá a los ciudadanos españoles aislados por hantavirus que se encuentren asintomáticos y presenten resultados negativos en las pruebas PCR completar los últimos 14 de los 42 días de cuarentena en sus propios domicilios.

Esta decisión, adoptada por el Comité Técnico del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR), actualiza el protocolo de actuación para estos contactos y afectará a los 13 españoles que permanecen en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, entre ellos un burgalés, además de a las mujeres ingresadas en el Hospital Clínic de Barcelona y el Hospital de Alicante.

Para que los afectados puedan pasar las últimas dos semanas de aislamiento en sus viviendas, las autoridades exigen que los inmuebles reúnan las condiciones necesarias para garantizar la seguridad sanitaria.

Según establece el nuevo protocolo, los domicilios deberán disponer de una habitación individual con buena ventilación y, preferentemente, un baño de uso exclusivo.

Asimismo, se debe asegurar una comunicación permanente con las autoridades sanitarias a través de teléfono o internet y el cumplimiento de controles diarios por parte del personal de Salud Pública.

El documento oficial también regula de forma estricta las condiciones del traslado desde los centros hospitalarios.

Los desplazamientos deberán realizarse obligatoriamente en transporte sanitario convencional, quedando prohibido el uso de cualquier transporte público.

Durante el trayecto, tanto la persona en seguimiento como el conductor deberán utilizar mascarillas FFP2 y extremar la higiene de manos antes y después del viaje, permaneciendo en todo momento separados dentro del vehículo.

Esta medida de flexibilización se produce en el marco de la vigilancia sobre la letal cepa de hantavirus de los Andes, de la que dio positivo uno de los 14 españoles que viajaban en un crucero, lo que motivó el aislamiento preventivo del resto de los pasajeros para monitorizar la evolución de la enfermedad.