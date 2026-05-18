Una segunda oportunidad para la librería más antigua de España: consiguen los 60.000 € para evitar el cierre

Una segunda oportunidad para la Librería Hijos de Santiago Rodríguez en Burgos. La más antigua de España que abrió sus puertas allá por 1850 y por la que pasaban seis generaciones de libreros en tres ubicaciones distintas.

Hace unos días, Lucía, la tataranieta de uno de los primeros libreros de Burgos, Santiago Rodríguez, advertía, a través de las redes sociales, de que “contaban con un problema financiero”.

Por ello iniciaban una campaña de crowdfunding a través de Go Fund Me con el fin de recaudar un total de 60.000 euros ante los “momentos económicos difíciles” por los que estaban atravesando y para “evitar el cierre” de este emblemático negocio para España en general y Burgos en particular.

Una librería que se ubica en la calle Avellanos, 4, de la capital burgalesa y que ha conseguido su propósito gracias a las donaciones de todos los que no querían ver morir a dicha librería.

Objetivo conseguido

“Lo hemos conseguido. Hace unos días abrimos esta campaña como quien abre una ventana en mitad de la tormenta. Sin saber muy bien si entraría la luz o más lluvia. Pedimos 60.000. Una cifra concreta para una necesidad concreta: ganar tiempo”, ha asegurado Lucía, a través de las redes sociales del negocio.

Tiempo con el fin de que “176 años de historia tuvieran una oportunidad más”, ha afirmado la librera añadiendo que “vosotros respondisteis” por todos los que han aportado su granito de arena para llegar a esa cifra.

“Respondisteis no con indiferencia ni con el gesto distraído de quien pasa por delante de una librería sin entrar. Respondisteis con generosidad, con mensajes que me han hecho llorar a solas entre estanterías y con la convicción de que algunos lugares merecen seguir existiendo”, apuntaba Lucía emocionada.

Hace unos días que se cerraban las donaciones y se ha conseguido un reto que no ha sido, ni mucho menos, fácil.

El camino “no ha terminado”

“No me parece honesto pedir más de lo que necesitamos. Así funciona la confianza, y vosotros nos la habéis dado entera”, añadía la librera en su mensaje.

Lucía ha afirmado que “el camino no ha terminado” y que “todavía quedan pasos” y “gestiones e incertidumbres” pero añadiendo que “lo afrontan de otra manera” y “sabiendo que no estamos solos”.

“Gracias por leer, por compartir, por donar y por creer”, ha finalizado Lucía.

Un rayo de luz y esperanza para un negocio único de Castilla y León.