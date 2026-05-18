Dos menores de cinco meses y 10 años mareadas e indispuestas tras un escape de gas en una vivienda de Burgos

Dos menores de cinco meses y 10 años se encontraban mareadas e indispuestas en la tarde de este lunes, 18 de mayo tras un escape de gas en una vivienda de Burgos, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 20:15 horas de la tarde y la sala ha sido avisada de que las pequeñas se situaban en una vivienda ubicada en la calle Emperador.

Se ha dado aviso a Sacyl y la UVI móvil en el lugar ha solicitado la presencia de los Bomberos de Burgos al poder tratarse de un escape de gas.

Por ello, se ha dado aviso a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Burgos y a las empresas suministradoras de gas.