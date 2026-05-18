Cuatro heridos tras un accidente de tráfico con salida de vía en un pueblo de Burgos: trasladado uno en helicóptero

Cuatro personas han resultado heridas tras la salida de vía de un turismo en el kilómetro 42 de la N-627, en Basconcillos del Tozo, dentro de la provincia de Burgos, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 15:42 horas y desde la sala del 112 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que ha movilizado un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Villadiego y dos ambulancias de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a cuatro varones. Uno de ellos ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.

Otros dos han sido evacuados en ambulancias de soporte vital básico al mismo centro asistencial y otro varón ha sido dado de alta en el lugar.