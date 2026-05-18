Los españoles en cuarentena por hantavirus, entre ellos un burgalés, podrán salir de sus habitaciones del Gómez Ulla

El Ministerio de Sanidad ha informado este lunes, 18 de mayo, que los pasajeros del ‘MV Hondius’ que están en cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, entre ellos un burgalés, podrán comenzar a salir de sus habitaciones.

Todo tras haber dado negativo en la segunda PCR realizada una semana después de la llegada a España. Por su parte, el paciente con hantavirus continúa evolucionando “favorablemente”.

Fuentes del departamento que dirige Mónica García trasladaron que los 13 pasajeros españoles del barco afectado por un brote de hantavirus que siguen dando negativo “podrán acceder a las zonas comunes de la planta que ocupan en el hospital militar madrileño”.

Así, según el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública, podrán “comenzar a recibir visitas de sus familiares, manteniendo en todo momento las medidas de protección y prevención establecidas”.

"Si las sucesivas PCR semanales continúan siendo negativas y no aparece sintomatología, las personas en cuarentena podrán abandonar el aislamiento hospitalario una vez transcurridos los 28 días desde la fecha de exposición y continuar la cuarentena en sus domicilios", detalló Sanidad.

No obstante, la Comisión de Salud Pública determinará las condiciones específicas de esa posible cuarentena domiciliaria "en función de la evolución de la situación epidemiológica del hantavirus y de la evidencia científica disponible".

Por su parte, el pasajero español del crucero 'MV Hondius' que sí dio positivo en hantavirus y presentó síntomas, continúa “evolucionando favorablemente”.