Abandona a su hijo de siete años en la calle durante más de dos horas mientras él estaba en un salón de juego en Burgos

Agentes de la Policía Nacional de Burgos han detenido, el pasado jueves 8 de mayo sobre las 20:00 horas a un hombre de mediana edad residente en la ciudad, al que se le investiga como presunto autor de un delito de abandono de menores, como han explicado fuentes policiales.

Todo, tras comprobar que el detenido había dejado a su hijo de siete años en la vía pública durante más de dos horas, sin vigilancia ni atención alguna mientras él se encontraba en el interior de un salón de juego cercano.

La llamada al 091 de la Policía Nacional de un testigo de los hechos, alertaba sobre la situación del niño, a quien observó durante largo tiempo sólo y sentado en el exterior del portal de un bloque de viviendas, aparentemente sin ningún familiar ni adulto que le acompañase.

De inmediato el indicativo policial desplazado al lugar se hizo cargo de la situación. En primer lugar atendiendo al menor, mientras de forma paralela otros efectivos llevaban a cabo gestiones oportunas para localizar a su padre, quien según las propias indicaciones del niño, se encontraba en el interior de un cercano establecimiento de juegos de azar.

Efectivamente, dentro del mismo fue hallado el progenitor de este niño, que se encontraba jugando a una máquina de azar. Seguidamente, los agentes constataron que el citado había entrado en el salón de juegos sobre las 17:30 horas, y que había dejado a su hijo durante más de dos horas en la vía pública indefenso, sin atención directa y expuesto a las inclemencias del tiempo, lluvioso y frío.

Ante tales hechos se procedió a su detención y traslado a la Comisaría Provincial.

Por su parte, tras practicar gestiones sobre la situación familiar de ambos, el menor fue trasladado al domicilio familiar, situado no lejos del lugar de los hechos, donde quedó bajo la custodia provisional de una tía suya.