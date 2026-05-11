La plataforma que pide un ferrocarril directo a Burgos protestará en la A-1 si Puente no escucha su reivindicación

La plataforma que pide la reapertura de la línea ferroviaria Madrid-Aranda-Burgos aseguró este lunes que protestará en los próximos meses en la autovía A-1 si el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, no estudia su reivindicación de que se pueda llegar de forma directa por tren a la capital burgalesa.

Así lo aseguró el secretario de Sociedad Civil Burgalesa (Socibur), Carlos Temiño, después de que su colectivo celebrara este domingo una protesta de automóviles para reivindicar la conexión ferroviaria con Burgos.

Esta plataforma organizó una marcha lenta de vehículos entre Burgos y Aranda de Duero, con una veintena de coches históricos. Asimismo, más de 300 personas se congregaron en la Plaza Mayor de Aranda tras la llegada de la caravana a esta localidad.

A este respecto, Temiño afirmó que, tras la convocatoria de este fin de semana, su colectivo protestará en la autovía A-1 en los próximos meses si Puente no atiende sus demandas.

El responsable de Socibur señaló que la marcha lenta de vehículos de este domingo fue un “nuevo hito en la movilización ciudadana por el ferrocarril Madrid-Aranda-Burgos”.

Exigió por ello al Gobierno “que abandone la pasividad, escuche a la sociedad civil y adopte decisiones inmediatas para recuperar una línea clave para Burgos, Aranda de Duero, la Ribera, Castilla y León y el conjunto de España”.

La conexión ferroviaria directa entre Madrid y Burgos por Aranda de Duero permanece interrumpida desde marzo de 2011 debido a un desprendimiento de rocas en el interior del túnel de Somosierra.

El incidente técnico provocó el sellado de la infraestructura y el cese de la circulación de viajeros en este trazado, que geográficamente representa la ruta más corta entre ambas ciudades y es demandado por las empresas para el transporte de mercancías por los ahorros de costes.

El servicio de transporte de pasajeros se canaliza actualmente a través de un desvío por Valladolid mediante la red de alta velocidad. Esta alternativa permite completar el trayecto en una hora y treinta y tres minutos, aunque obliga a los trenes a recorrer una distancia kilométrica superior a la de la línea original.

El Gobierno ha venido justificando el mantenimiento del cierre del túnel basándose en la falta de rentabilidad económica y en el elevado coste que supondría su rehabilitación técnica.

Mientras tanto, la sección norte de la vía se utiliza exclusivamente para el tráfico de mercancías y el tramo sur queda restringido al servicio de Cercanías de Madrid.