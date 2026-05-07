Seis heridos, entre ellos dos menores, tras un accidente múltiple en un pueblo de Burgos

Seis personas han resultado heridas tras la colisión entre tres turismos que se ha producido en el kilómetro 10 de la BU-30, en Villalbilla de Burgos, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 16:47 horas de esta tarde de jueves, 7 de mayo, y desde la sala del 112 se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil y tres ambulancias de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido finalmente a seis personas. Un varón de unos 60 años que ha sido trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Burgos y dos mujeres y un varón adultos y dos varones menores de 17 años, que han sido evacuados en ambulancias soporte vital básico al mismo centro asistencial.