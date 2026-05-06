Un vecino de Lerma (Burgos), entre los pasajeros del crucero contagiado con hantavirus

Un vecino de la localidad burgalesa de Lerma, de más de 60 años, se encuentra entre los 147 pasajeros que viajan a bordo del lujoso crucero holandés ‘MV Hondius’, en el que ya han fallecido tres personas contagiadas por hantavirus.

Este burgalés se encuentra, según las primeras informaciones, en buen estado, pero bajo seguimiento sanitario tras la detección de varios casos sospechosos de hantavirus a bordo de un crucero que se encuentra actualmente fondeado frente a las costas de Cabo Verde.

Los 147 pasajeros son de 23 nacionalidades diferentes, entre las que se encuentran 14 de nacionalidad española (13 pasajeros y un tripulante).

Entre los de nacionalidad españoles se incluye también a cinco catalanes, tres madrileños, una valenciana y un gallego. Además, todos ellos se mantienen asintomáticos y en buen estado, aunque permanecen bajo un estricto régimen de aislamiento preventivo en el interior del crucero.

Tras el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud, el crucero MV Hondius pondrá rumbo a Tenerife, en un viaje por el Atlántico que podría durar entre 3 y 4 días.

Al parecer, el hantavirus que ha provocado estas tres muertes es de la cepa Andes, la única de la que se ha documentado transmisión entre humanos.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad, los hantavirus constituyen una familia de virus capaces de provocar enfermedades graves e incluso la muerte.

Su principal vía de transmisión es a través de roedores, especialmente mediante la inhalación de partículas presentes en espacios contaminados con orina o excrementos de estos animales, así como por el contacto directo con ellos o con sus secreciones.

La transmisión entre personas es muy poco frecuente y, cuando ocurre, suele estar asociada a contactos muy estrechos y directos con individuos sintomáticos.

El periodo de incubación suele situarse entre una y tres semanas, aunque puede oscilar entre 3 y 45 días antes de la aparición de los síntomas.

Estos virus pueden causar enfermedades como el síndrome pulmonar por hantavirus (HPS) y la fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS).

El crucero ha reforzado las medidas de control sanitario, incluyendo el aislamiento preventivo de los casos sospechosos y la realización de pruebas diagnósticas a pasajeros y tripulación.