Prisión para el detenido tras golpear brutalmente con un adoquín a un joven en Aranda de Duero

La Sección de Instrucción (Plaza 1) del Tribunal de Instancia de Aranda de Duero ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido por golpear con un adoquín a un joven el pasado jueves en el barrio de Santa Catalina de la localidad burgalesa, como han informado fuentes jurídicas.

Como han confirmado las mismas fuentes, el hombre está siendo investigado por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos, como informaba el Servicio de Emergencias 112, se produjeron a las 13:15 horas del pasado jueves, 30 abril en las calles Pizarro/Diego de Avellaneda de Aranda de Duero.

Los alertantes informaban de una pelea de dos varones, de unos 20 años, e informaban de que uno de ellos había golpeado a otro con un adoquín.

Se daba aviso a la Policía Local de Aranda de Duero y también a Sacyl que enviaba una UVI móvil, cuyo personal atendió y trasladó al herido al Hospital Santos Reyes de la localidad burgalesa.

El presunto agresor fue detenido y, ahora, la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión.