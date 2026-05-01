Un joven queda inconsciente tras una brutal agresión a plena luz del día en Burgos

Un joven de unos 25 años ha resultado herido en la mañana de este viernes, 1 de mayo, en Burgos después de recibir una agresión que le ha dejado inconsciente, según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León.

Los hechos han ocurrido sobre las 11:00 horas, cuando se ha recibido una llamada en el 112 informando de una agresión de un hombre a otro en la calle Briviesca de la capital burgalesa, quedándose la víctima inconsciente en el suelo.

El aviso se ha trasladado a la Policía Nacional, a la Policía Local y al servicio de emergencias de Sacyl, que ha movilizado hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil, además de personal sanitario.

Finalmente, tras atender al joven, este ha sido evacuado en UVI móvil hasta el Complejo Asistencial Universitario de Burgos. Por el momento no ha trascendido si ha habido detenidos por esta agresión ni tampoco los hechos que han propiciado la misma.