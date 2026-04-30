Un icónico albergue burgalés del Camino de Santiago vuelve a abrir sus puertas y recupera sus populares sopas de ajo

Camino Francés Federación, junto a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Burgos, han impulsado la reapertura del albergue de San Juan de Ortega en Burgos, uno de los lugares más “emblemáticos del Camino de Santiago” tras “un periodo de cierre y progresivo deterioro”.

“Hay lugares en el Camino que no se pueden perder. San Juan de Ortega es uno de ellos, y hoy lo estamos devolviendo a todos los peregrinos”, señaló Miguel Pérez Cabezas, presidente de la Federación de asociaciones.

Con esta actuación, Camino Francés Federación da un primer paso en la hoja de ruta recientemente definida en su asamblea, orientada a reforzar la red de acogida y recuperar espacios clave del Camino, entre otras perspectivas futuras.

La reapertura está prevista para el mes de mayo y marcará la recuperación de un espacio que forma parte de la memoria colectiva de generaciones de peregrinos.

Más allá de su valor como infraestructura, el albergue de San Juan de Ortega ubicado en las dependencias en torno al Claustro Menor del Monasterio, ha sido durante décadas un lugar de referencia por su forma de acoger y por las tradiciones que en él se han mantenido vivas.

Entre ellas, destaca la recuperación de las populares sopas de ajo ofrecidas a los peregrinos, un gesto sencillo que con el tiempo se convirtió en uno de los recuerdos más reconocibles de este tramo del Camino.

Asimismo, será fundamental, anuncian desde la organización, como parada en el Camino en invierno, pues casi toda la infraestructura cierra y los peregrinos se encuentran perdidos y desasistidos.

La iniciativa no se plantea como una actuación aislada, sino como un esfuerzo compartido por el conjunto del Camino Francés. Para ello, el próximo 16 de mayo se celebrará una jornada colectiva en la que participarán voluntarios procedentes de distintas asociaciones jacobeas, con el objetivo de acondicionar el albergue y prepararlo para su apertura.

La convocatoria, que reunirá a cerca de medio centenar de personas, busca simbolizar una forma de hacer que forma parte del propio Camino: la colaboración entre territorios y el trabajo conjunto para sostener espacios que van más allá de su función material.

La recuperación de San Juan de Ortega ha sido posible gracias a la confianza depositada por el Cabildo Catedralicio de Burgos y del párroco de San Juan de Ortega, que ha encomendado este proyecto a estas asociaciones del Camino, reconociendo su experiencia y su vínculo directo con la realidad del peregrino.

Desde Camino Francés Federación se subraya que esta actuación responde a una línea de trabajo más amplia orientada a recuperar enclaves significativos del Camino y a preservar aquellas formas de acogida que han definido su identidad a lo largo del tiempo.