Muere un corredor de 70 años durante una prueba de montaña en Burgos: se suspende la Muñalba Trail

Un trágico suceso ha marcado la celebración de la carrera de montaña Muñalba Trail este fin de semana. Un hombre de aproximadamente 70 años falleció este sábado tras sufrir un incidente mientras participaba en la prueba, lo que ha llevado a la organización a suspender la jornada prevista para el domingo.

Según la información facilitada, a las 17:39 horas los servicios de emergencia recibieron el aviso por parte de sanitarios del dispositivo preventivo de la carrera, que se encontraban atendiendo al corredor, inconsciente y con un traumatismo craneoencefálico.

El suceso tuvo lugar en una pista situada al sureste de la Peña del Vaso, dentro del término municipal de Regumiel de la Sierra en Burgos.

Tras la alerta, se dio aviso a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que movilizó un helicóptero sanitario hasta la zona.

También acudieron efectivos de la Guardia Civil, que activaron el protocolo judicial una vez confirmado el fallecimiento.

La organización de la prueba ha emitido un comunicado en el que expresa su profundo pesar por lo ocurrido.

“Este trágico suceso nos ha dejado profundamente consternados. En estos momentos, toda nuestra atención y apoyo están con la familia, amigos y allegados del deportista”, señalan.

Como muestra de respeto, han decidido suspender la jornada prevista para el domingo. Asimismo, han indicado que en los próximos días informarán sobre cualquier novedad relacionada con la competición.

La noticia ha causado una gran conmoción entre participantes y asistentes, en una prueba que cada año reúne a numerosos aficionados al trail running en el entorno natural de la zona.