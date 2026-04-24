Almeida, tras prestar 40 buses a Burgos por el incendio: "Madrid, cuando se la necesita, acude siempre a la llamada"

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida en el acto de entrega de los 40 autobuses cedidos a la ciudad de Burgos, Juan Lázaro Ical

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado este viernes, 24 de abril, que la capital española, "cuando se la necesita, acude siempre a la llamada". Así lo ha destacado en redes sociales tras el acto de cesión de los 40 autobuses a Burgos después de que la madrugada del pasado martes se perdiera casi la mitad de la flota municipal en un incendio.

Los vehículos, enajenados pero en funcionamiento, pertenecen a la Empresa Municipal de Madrid (EMT) y han puesto rumbo a la ciudad burgalesa en dos convoyes separados por cinco minutos que están siendo escoltados por la Guardia Civil de Tráfico, según ha informado la agencia Ical.

En su perfil personal de X, Martínez-Almeida ha subrayado la "solidaridad y gratitud" de Madrid con el objetivo de "garantizar la movilidad de los burgaleses y ayudarles a recuperar la normalidad cuanto antes".

Durante el acto previo, el alcalde madrileño ha destacado que es "un honor" que Burgos vaya a contar con estos autobuses y ha insistido en que la capital española "siempre está cuando se necesita", según las declaraciones recogidas por Ical.

El incendio del pasado martes calcinó o dejó en mal estado, inutilizándolos, a 39 autobuses de la flota municipal de la ciudad castellana, de un total de 79 que tiene, y un operario resultó herido, aunque fuera de peligro, por inhalación de humo, siendo trasladado hasta el Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

"Cuando en España pasa algún accidente, algún siniestro, algún drama o alguna tragedia a la que, desgraciadamente, nos hemos acostumbrado en los últimos años, Madrid tiene siempre esa respuesta que nos califica como una ciudad solidaria, en la cual lo que pasa en cualquier parte de España también nos pasa a los madrileños", ha apuntado Almeida.

Tras ver las imágenes del incendio, el regidor madrileño ha asegurado que "inmediatamente entendimos que teníamos que hacer algo" y por eso se pusieron en contacto con la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala. Un gesto que han efectuado con la "convicción de que hay que ayudar" pero, también, porque "nosotros (Madrid) fuimos los primeros que hemos recibido ayuda cuando peor lo estábamos pasando".

En este sentido, se ha referido a la pandemia de la Covid-19 o a Filomena. Además, para poner en perspectiva de lo sucedido en Burgos, ha explicado que si ocurriera en Madrid es como si se perdiesen "1.000 de los 2.000 autobuses que tiene la EMT todos los días circulando por las calles".

Por su parte, Ayala ha agradecido la generosidad de Martínez-Almeida en esta cesión gratuita por seis meses con posibilidad de prórroga y ha avanzado que se prevé que, una vez lleguen los autobuses, "en una semana el 100% de la flota pueda estar circulando".

Cristina Ayala junto a José Luis Martínez-Almeida durante el acto de cesión de los 40 autobuses.jpg

Asimismo, ha reconocido que todavía desconocen las causas del incendio en las cocheras municipales de la carretera de Poza mientras que la policía científica está llevando a cabo "un estudio muy exhaustivo para ver cuál fue el origen del incendio".