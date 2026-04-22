Madrid sale al rescate de Burgos: Almeida cede 40 autobuses tras el devastador incendio de las cocheras

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, en una imagen de archivo. Ricardo Ordóñez ICAL

El Ayuntamiento de Madrid cederá a Burgos un total de 40 autobuses de forma gratuita tras el devastador incendio de las cocheras municipales en la madrugada de este pasado martes.

La noticia ha sido compartida por el propio Ayuntamiento de Burgos en X (antes Twitter) tras la comparecencia de la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, el vicealcalde, Juan Manuel Manso, y el concejal de Movilidad y Transporte, César Barriada.

Con este gesto, el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida da respuesta a la pérdida de 39 vehículos del transporte urbano de la ciudad de Burgos. De esta manera, reponerá más autobuses de los que se han visto en el dañino suceso que ha puesto en jaque el servicio.

La cesión desinteresada del Ayuntamiento de Madrid se suma a las que ya han anunciado también los consistorios de León, que ha ofrecido ocho autobuses, y Valladolid, con dos.

Los vehículos, según ha informado la agencia Ical, pertenecen a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid. Estos habían sido enajenados por su antigüedad, pero están en funcionamiento. Se espera que puedan llegar a partir de este viernes.

Autobuses calcinados y un herido

En torno a las 02:30 horas de este pasado martes, las instalaciones de las cocheras municipales en la carretera de Poza en Burgos se convirtieron en un auténtico infierno a raíz de un grave incendio que provocó que 39 autobuses acabaran calcinados.

Además, fruto de los hechos, un operario de unos 60 años resultó herido leve por inhalación de humo que le provocó una intoxicación, siendo necesario su traslado en ambulancia de Sacyl hasta el Hospital Universitario de Burgos.

El grave incidente provocó que el Ayuntamiento de Burgos perdiese prácticamente la mitad de toda su flota de autobuses que oferta el servicio municipal de transporte, ya que contaban con 79 vehículos.

Un hecho que ha obligado a la reorganización urgente del servicio, que se prevé pueda ir recuperando la normalidad estos próximos días a medida que vayan llegando los autobuses cedidos desinteresadamente por otras ciudades españolas.