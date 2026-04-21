Infierno en las cocheras de Burgos: 39 autobuses afectados, varios calcinados, y un herido tras una serie de explosiones

Un incendio en las cocheras municipales de Burgos R. Ordóñez ICAL

Burgos se ha despertado esta mañana de martes conmocionada por el grave incendio declarado esta madrugada en las cocheras municipales situadas en la carretera de Poza.

El fuego, que comenzó en torno a las 2:30 horas, ha provocado importantes daños materiales, afectando a 39 vehículos (varios de ellos calcinados) de la flota de transporte urbano y obligando a reorganizar de urgencia la movilidad de la ciudad.

El centro de emergencias 112 comenzó a recibir numerosas llamadas de alerta pasada la media noche.

Los testigos informaron de llamas de gran altura, una densa columna de humo y sucesivas explosiones provenientes del interior de la nave.

Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de los Bomberos de Burgos, Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía y servicios sanitarios.

Los equipos de extinción han trabajado intensamente durante toda la noche para controlar el fuego, que ha afectado a una gran parte de las dependencias municipales.

Pese a lo dantesco del siniestro, solo hay que lamentar un herido leve. Se trata de un operario de unos 60 años que ha sufrido una intoxicación por inhalación de humo y ha sido trasladado por el Sacyl en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

Los bomberos analizan la situación de los buses tras el incedio ICAL

En cuanto a lo material, fuentes consistoriales han confirmado que los daños económicos son "muy cuantiosos".

El recuento de vehículos calcinados y la evaluación de los daños estructurales en la nave marcarán la jornada de hoy.

Afectación al transporte urbano

El Servicio de Movilidad y Transporte está trabajando a contrarreloj para minimizar el impacto en los ciudadanos. Aunque los primeros autobuses han podido salir a las 5:30 horas, el servicio opera bajo mínimos.

Un incendio en las cocheras municipales de Burgos ICAL

Actualmente, las líneas 7, 9, 10, 15 y 20 han quedado totalmente fuera de servicio hasta nuevo aviso.

Comparecencia oficial

Dada la gravedad de los hechos, la alcaldesa ha convocado una reunión de urgencia con los portavoces de todos los grupos municipales para analizar la situación.

Se espera una comparecencia oficial ante los medios de comunicación a las 9:30 horas en la sala de prensa del Ayuntamiento, donde se ofrecerán más detalles sobre las posibles causas del incendio y el plan de contingencia para la movilidad urbana.