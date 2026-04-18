Suárez tacha de “obscena” la regularización de Sánchez: el PP apuesta por una inmigración que “aporte músculo laboral”

“Tenemos que hablar de inmigración. El proceso de regularización de inmigrantes que ha lanzado Pedro Sánchez es prácticamente obsceno. No se puede jugar con un elemento tan importante como es la inmigración con fines electoralistas”, ha asegurado el presidente del PP de Burgos, Borja Suárez.

Desde el PP apuestan por una inmigración que “sea seria, correcta y atienda a las necesidades de los territorios” con una inmigración “regulada para aportar músculo laboral”, ha añadido Suárez, minutos antes de presidir la Junta Directiva Provincial del PP de Burgos.

En su intervención, el popular también ha rechazado los “discursos xenófobos” de algunos partidos políticos, a los que acusó de “tratar de discriminar una población por el hecho de no ser española”.

Ha recordado que no puede haber una “discriminación por el hecho de haber nacido en un sitio u otro”, sino que tiene que existir una “visión conjunta del recurso que se quiere traer, de cómo se tiene que integrar”.

Por ello, remarcó la importancia de hablar de inmigración, “primero con humanidad”, y en segundo lugar, “con criterios estratégicos y objetivos que permitan que de esto salga una España, una Castilla y León y un Burgos más reforzado”.

A preguntas de los medios acerca de cómo logra el PP frenar los “discursos xenófobos” de otras formaciones, recordando además el protagonismo que ha tenido la inmigración en el pacto de Extremadura, Suárez señaló que en Castilla y León está “claro” cuál es el objetivo: “Castilla y León quiere que Alfonso Fernández Mañueco monte un Gobierno en torno a unos objetivos que representa su equipo, y eso se hace con sentido común”.

Ha añadido así que los “discursos de taberna, suenan bien al que está cabreado, pero no sirven para nada”, y recordó que Burgos sabe bien lo que significa que un acuerdo de Gobierno se rompa por un tema como la inmigración, haciendo alusión a lo ocurrido entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Burgos.

“La inmigración conlleva muchas cosas buenas y conlleva alguna cosa mala, pero tiene que ser una regularización ordenada, clara”, defendió a la vez que volvió a insistir en la importancia de “poner una alfombra roja” a aquellos que vienen a este país a “trabajar, formarse y desarrollar un proyecto de vida”, porque además ayudarán a evitar la despoblación en los pueblos.