Horas de tensión: dos trabajadores se suben a una grúa para protestar por su situación laboral en Burgos

Dos trabajadores se suben a una grúa en Burgos en señal de protesta por su situación laboral. Fotografía: Ricardo Ordóñez / ICAL.

Dos trabajadores han sorprendido, este sábado 18 de abril, a la ciudad de Burgos tras subirse a una grúa situada en el barrio de Fuentecillas de la capital burgalesa, como han informado a EL ESPAÑOL de Castilla y León fuentes de los Bomberos de Burgos.

“Se han subido para demandar mejores condiciones laborales”, han añadido las mismas fuentes en declaraciones a este medio.

Los Bomberos de Burgos recibían el aviso a las 11:19 horas de la mañana y hasta el lugar se han desplazado miembros del cuerpo y, además, la Policía Local y la Policía Nacional de Burgos. También efectivos de Sacyl con una ambulancia.

Tras la labor de los mediadores de la Policía Nacional, finalmente, estas personas bajaron de la grúa y se pusieron a salvo.

Han sido horas de tensión, pero no hay que lamentar lesiones ni ningún tipo de percance tras el suceso, como confirma la Policía Nacional a este medio.

A las 14:15 ambas personas estaban en el suelo.