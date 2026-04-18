Horas de tensión: dos trabajadores se suben a una grúa para protestar por su situación laboral en Burgos
El suceso ha tenido lugar en el barrio de Fuentecillas. Tras varias horas de negociación, los agentes de la policía han logrado poner a ambos a salvo.
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Dos trabajadores han sorprendido, este sábado 18 de abril, a la ciudad de Burgos tras subirse a una grúa situada en el barrio de Fuentecillas de la capital burgalesa, como han informado a EL ESPAÑOL de Castilla y León fuentes de los Bomberos de Burgos.
“Se han subido para demandar mejores condiciones laborales”, han añadido las mismas fuentes en declaraciones a este medio.
Los Bomberos de Burgos recibían el aviso a las 11:19 horas de la mañana y hasta el lugar se han desplazado miembros del cuerpo y, además, la Policía Local y la Policía Nacional de Burgos. También efectivos de Sacyl con una ambulancia.
Tras la labor de los mediadores de la Policía Nacional, finalmente, estas personas bajaron de la grúa y se pusieron a salvo.
Han sido horas de tensión, pero no hay que lamentar lesiones ni ningún tipo de percance tras el suceso, como confirma la Policía Nacional a este medio.
A las 14:15 ambas personas estaban en el suelo.