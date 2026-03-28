Se estrella contra la fuente de la Glorieta de los Peregrinos de Burgos
Una mujer de unos 40 años de edad ha tenido que ser atendida por dolor en el cuello tras el accidente.
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Una mujer de unos 40 años ha resultado herida este sábado tras la colisión de un turismo contra una fuente en la Glorieta de los Peregrinos, en Burgos capital.
Según la información facilitada por el 112 de Castilla y León, el aviso se recibió a las 06.44 horas y en él se solicitaba asistencia sanitaria para atender a la ocupante del vehículo, que presentaba dolor de cuello.
Hasta el lugar fueron movilizados efectivos de la Policía Local de Burgos, del Cuerpo Nacional de Policía y de Sacyl para atender la incidencia.