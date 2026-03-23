Dos bebés de un año y cuatro meses, heridos tras un accidente entre turismos cerca de Pascual en Aranda de Duero

La CL-619 a su paso por Pascual en Aranda de Duero. Fotografía: Google Maps.

Tres personas han resultado heridas tras un accidente de tráfico que se ha producido en Aranda de Duero a las 08:24 horas de este lunes, 23 de marzo en la carretera CL-619, en el cruce con la carretera de La Aguilera, junto a la fábrica Pascual.

En principio se solicitó asistencia para una persona herida, una mujer de 40 años que estaba consciente y se dio aviso a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que enviaba una ambulancia. Se informaba también a la Policía Nacional.

Finalmente, además de la mujer, han resultado heridos dos bebés más, una de un año y otro de cuatro meses.

Las tres personas han sido trasladadas al Hospital de Aranda de Duero. La bebé de un año en UVI móvil y las otras dos personas en una ambulancia de soporte vital básico.