Burgos, tocada por la varita mágica de la Lotería Primitiva: miles de euros tocan en la capital

El sorteo de la Lotería Primitiva celebrado anoche dejó en Burgos un premio de 41.654 euros correspondiente a un boleto de segunda categoría -cinco aciertos y el complementario- validado en un despacho receptor de la capital.

De la misma categoría también resultaron premiadas apuestas realizadas en Tarragona, Villacañas (Toledo), Alcolea (Córdoba) y Madrid.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 1, 7, 12, 16, 24 y 45. El complementario fue el 25 y el reintegro correspondió al 4.