Vandalizan el histórico arco medieval de Burgos con una pintada de “Vox” y logran la condena unánime

Vandalizan el histórico Arco de Santa María de Burgos con una pintada de “Vox”

El Arco de Santa María, uno de los monumentos más emblemáticos y queridos de Burgos, ha amanecido este jueves con una mancha de vandalismo en su histórica piedra.

Una pintada realizada con spray verde, en la que se podía leer el nombre del partido político "Vox", lo que ha desatado una ola de indignación en la capital burgalesa, pero también de condena de todos.

A pesar de que el grafiti aludía directamente a su formación, Vox Burgos ha emitido un comunicado contundente para desvincularse totalmente de la autoría de los hechos. Desde el partido han calificado el acto como una "agresión vandálica" y han solicitado una investigación urgente.

"Denunciamos este acto de incivismo y solicitamos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que investiguen con la mayor celeridad para identificar a los autores. Es fundamental que asuman las consecuencias legales y económicas. Nuestro patrimonio es nuestra historia; quien lo dañe, debe pagar por ello", afirma el comunicado.

Limpieza rápida

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala (PP), no ha ocultado su enfado ante lo ocurrido, tachando al responsable de "descerebrado".

Ayala ha informado de que se dieron instrucciones prioritarias para que el Servicio de Limpieza de Burgos interviniera de inmediato. Gracias a esta rápida actuación, la pintada ya ha sido borrada para minimizar el impacto visual en el monumento.

Asimismo, la regidora ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para aportar cualquier dato que permita localizar a la persona o personas que perpetraron el ataque a plena luz del día o durante la madrugada.

El Arco de Santa María es un símbolo de la historia de Castilla, que formaba parte de las doce puertas de la muralla medieval (S. XIV).

Además, fue transformado en el siglo XVI por orden de Carlos V para adquirir su actual aspecto renacentista.

Las autoridades locales ya están revisando las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar al autor de este daño al patrimonio histórico burgalés.