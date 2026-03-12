Una nueva tienda abre sus puertas en Burgos con un evento solidario y descuentos de hasta el 75%

Imagen de la nueva tienda que se ha inaugurado en Burgos. Fotografía de la compañía.

JYSK, una reconocida cadena internacional experta en descanso, muebles y decoración del hogar, ha celebrado este 11 de marzo la inauguración oficial de su nueva tienda en la calle de la Ventosa, 21 de Burgos.

La tienda ha abierto hoy sus puertas al público, ofreciendo a la comunidad oportunidades únicas para renovar cada rincón del hogar con descuentos de hasta el 75%, desde hoy y hasta el 18 de marzo, en una amplia selección de productos.

La tienda cuenta con un equipo de 9 personas, listas para asesorar y ayudar a los clientes a encontrar la mejor opción para sus espacios. El acto de inauguración, que también contó con la presencia del concejal de Comercio y Consumo, D. César Barriada del Ayuntamiento de Burgos, se convirtió en una celebración solidaria: los seguidores de JYSK votaron en las redes sociales de la marca por su asociación local favorita, y la entidad más votada, ASPANIAS Burgos, recibió un cheque regalo por valor de 1.000 € en productos JYSK para apoyar su labor social.

Como parte del acto de inauguración, los jugadores de la Liga ACB Gonzalo Corbalán, Dani Díez y Jermaine Samuels participaron en el evento, compartiendo con la comunidad y los asistentes. Además, JYSK reforzó su apoyo al deporte local patrocinando el partido del San Pablo Burgos frente al Bilbao Basket del pasado fin de semana.

"Estamos muy felices de poder colaborar con organizaciones solidarias cercanas a nuestra tienda JYSK Burgos, y que nuestros productos sirvan para amueblar sus espacios, ya que realizan una labor encomiable, prestando ayuda a quienes más lo necesitan, para mejorar su calidad de vida", afirma Jorge Bou, Regional Manager de JYSK en España.

Desde 2009, JYSK ofrece productos para el descanso y el hogar inspirados en el diseño escandinavo, con la mejor relación calidad-precio. La compañía no solo impulsa el empleo local —con más de 2.000 colaboradores y 183 tiendas en España— sino que también destaca por su compromiso con la sostenibilidad, asegurando que sus productos provengan de materiales renovables o reciclados de forma responsable.