Las exmonjas se marchan del monasterio de Belorado para “emprender camino en un nuevo proyecto”
“La luz se ha apagado en Belorado, pero otra luz se ha encendido para las monjas”, apuntan.
Más información: Las exmonjas de Belorado valoran irse al extranjero: reciben propuestas de Nueva York, Francia o Bélgica
Después de años y de muchas polémicas, las exmonjas de Belorado han abandonado el monasterio en la madrugada de este jueves, 12 de marzo, para “emprender camino hacia un nuevo proyecto”, como ha informado el jefe de prensa de las exreligiosas, Francisco Canals.
“En un gesto cargado de simbolismo, la abadesa ha subido al altar del monasterio para apagar la última vela que permanecía encendida. Acto seguido ha procedido a apagar los interruptores de la luz quedando el monasterio completamente a oscuras”, ha añadido.
De esta manera, las exmonjas se han marchado a las 02:46 horas de esta madrugada “con gran dignidad y discreción, amparadas por la intimidad de una noche envolvente, como monjas mártires del siglo XXI, castigadas y maltratadas por defender su fe”, apunta el jefe de prensa de las exreligiosas.
Con este gesto “se pone fin a una etapa de presencia histórica de la comunidad en el monasterio de Belorado”. Se inicia una nueva etapa para las monjas que, como ellas mismas señalan “no ha hecho más que empezar”.
“La luz se ha apagado en Belorado, pero otra luz se ha encendido para las monjas”, finalizan.
El desahucio estaba programado para este martes, 12 de marzo, a las 9:30 horas de la mañana.