David Bisbal visita un municipio de Castilla y León famoso por su lechazo y buen vino: “De escapada con ellos”

David Bisbal ha visitado, en los últimos días, la localidad burgalesa de Aranda de Duero en los últimos días como ha informado el propio cantante en redes sociales.

A través de ellas ha mostrado imágenes en las calles de la localidad ribereña como la Plaza Mayor o la Iglesia de Santa María y varios espacios más de una localidad en la que brilla el lechazo y también el buen vino.

La publicación mostraba una escapada personal con su familia, aunque no se ha anunciado ningún concierto del cantante en la localidad burgalesa.

Sobre Aranda de Duero

Aranda de Duero es una importante villa de 33.956 habitantes. Capital de la Ribera del Duero, destaca por su vino, de fama mundial y por sus bodegas subterráneas de los siglos XIII y XVIII, además de por su lechazo y por su papel como centro industrial y cultural, incluyendo el festival Sonorama Ribera.

Una villa situada a orillas del río Duero, principal destino de la Ruta del Vino Ribera del Duero que también brilla con la morcilla y el pan de torta.

Destacan la Iglesia de Santa María (gótico isabelino), la iglesia de San Juan Bautista (sede del Concilio de 1473), el Palacio de los Verdugo y el puente medieval.

Un municipio que ha enamorado a David Bisbal.