Un pulmón verde de Medina del Pomar agrandará su belleza: tiene árboles con más de 60 años de vida

El Ayuntamiento de Medina de Pomar invertirá cerca de 30.000 euros en una 1ª fase de la recuperación de este espacio verde de la ciudad con árboles de más de 60 años que hoy presenta una pérdida de dos tercios de su masa. miércoles, 11 de marzo de 2025

El parque de “El Salcinal”, conocido popularmente como “La Chopera”, va a ser ahora objeto de recuperación por parte del Consistorio medinés que ha adjudicado los trabajos de limpieza y poda en altura que ya se están ejecutando desde este lunes y que permitirán una regeneración de los árboles existentes.

Con el fin de aminorar el riesgo en épocas de viento reduciendo su altura en un 25% y posibilitando así una prolongación de la vida útil de estos ejemplares de la especie de Chopo de Canadá (Populus x canadensis) con 60 años de vida y sin seguimiento silvícola.

Esta zona verde de Medina de Pomar de aproximadamente 30.000 m2 que forma parte de la Red Natura de la zona de las riberas del Nela y sus afluentes presenta hoy una pérdida de dos tercios de su masa vegetal, restando poco más de 180 unidades con trazas de senescencia en las copas

Esta acción vendrá acompañada de una 1ª reposición de especie de árbol de ribera de aproximadamente 70 ejemplares de Betula pendula siguiendo la disposición en malla geométrica de la chopera actual y envolviendo a las especies existentes a fin de generar una nueva pantalla protectora frente a la acción del viento.

Esta reposición partirá con ejemplares de 5 metros que duplicarán su altura en aproximadamente 10 años.

La Betula pendula nos introduce en un espacio que será más fresco, armonioso y agradable para el descanso