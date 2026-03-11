El detenido por matar a tres mujeres en el incendio de Miranda ya encadenó y secuestró a su ex hace tres años

Casa del incedio junto a la imagen de la mujer cuando fue encadenada EFE

Una tragedia que tiene un contexto aún más dramático. El detenido por matar a tres mujeres en el incendio de Miranda de Ebro (Burgos) ya encadenó y secuestró a su ex hace tres años.

El presunto autor, de unos 60 años de edad, habría mantenido una relación con la mujer de 58 años -hija de la otra fallecida de 78- y es un delincuente conocido en la zona y con antecedentes.

Según ha informado el comisario jefe provincial, José Carlos Donoso, el presunto autor de los hechos se ha personado esta mañana en comisaría, tras sospechar que estaban tras su pista, y allí ha quedado detenido.

Según las informaciones a las que ha tenido acceso este periódico, las dos mujeres de 78 y 58 años serían madre e hija, de nacionalidad española, y la más joven de 23, de nacionalidad colombiana.

El presunto autor, según las cámaras controladas por los policías, al ver cómo había unos colchones en la puerta fue a por una garrafa de gasolina y prendió el material para posteriormente cerrar la puerta del edificio en la calle Fuente, 10.

Entre los cuatro heridos también había un niño de 11 años y una niña de 7, aunque todos han sido dados de alta.

Todo ocurrió en noviembre de 2023, según la confesión de la víctima ahora fallecida, el hombre le habría ofrecido ayudarla llevándola desde el hospital donde estaba cuidando a una amiga, hasta su casa.

Cuando se ganó su confianza le pidió que le acompañara al domicilio para recoger sus pertenencias. Fue entonces cuando el hombre golpeó a la mujer que acabó perdiendo el conocimiento.

Una vez la víctima pudo recuperar la consciencia, se dio cuenta de que estaba atada con una cuerda alrededor del cuello. Este siguió golpeándola e insultándola sin que la víctima pudiera defenderse.

La mujer, finalmente, logró escapar y se refugió en la casa de unos familiares quienes, rápidamente, la trasladaron al hospital para que fuera atendida. El hombre, por su parte, "no ofreció resistencia" a la hora de ser detenido.

Una ciudad de luto

“Es un auténtico drama”, señalaba esta mañana el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, quien lamentaba las “tres vidas robadas”. Estamos “absolutamente compungidos y con una pena inmensa”, declaraba tras esta tragedia que ha sumido en la tragedia a la localidad burgalesa.

Un negro episodio que ha tocado de lleno a la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, quien ha declarado tres días de luto ante estos “terribles hechos”. Ha trasladado su más sentido pésame a las familias y confía en que las investigaciones puedan llegar a buen puerto para sancionar al culpable “como se merece”, señaló.

El incendio, que al parecer se originó en el portal donde se acumulaban enseres tales como colchones, provocó un fuego muy intenso y tóxico que se extendió por el edificio ubicado en el Casco Viejo de Miranda.

Lamentablemente, dos de las mujeres fallecieron en el acto por quemaduras e intoxicación de humo, o ambas causas que será determinado por la autopsia, y otra de ellas murió en el hospital tras ser reanimada sin éxito. Los cuatro heridos, incluidos los dos niños, han sido dados de alta.

El presunto autor se ha personado esta misma mañana en comisaría, tras sospechar que la Policía le estaba siguiendo la pista, y ha sido detenido por los agentes como presunto autor de un delito de violencia de género.

Ahora la investigación policial está recabando pruebas para determinar lo ocurrido y las motivaciones de este caso de violencia de género que se ha segado la vida de estas tres mujeres.

Una investigación policial que ha sido realizada en colaboración con las diferentes cuerpos y fuerzas del Estado.

Condolencias ante la tragedia

Este trágico suceso ha tenido rápida respuesta y repulsa entre la clase política. Tanto el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, como el líder de los socialistas, Carlos Martínez, han suspendido sus agendas y se han trasladado hasta Miranda de Ebro.

Mañueco trasladó esta mañana su pésame a las familias de los fallecidos y se mostró “profundamente consternado” por lo sucedido. “Mucha fuerza a Miranda en estos momentos tan duros”, publicó en X.

Desde las Cortes de Castilla y León ( también se ha convocado un minuto de silencio a las 13:00 h y trasladado un mensaje de pésame a las familias de "Las Cortes de Castilla y León trasladan su más sincero pésame a las familias de los fallecidos y, también, el deseo de una pronta recuperación para los heridos", dice textualmente, aunque no menciona la violencia de género.

Una triste noticia que ha llegado también a la esfera nacional. Alberto Nuñez Feijoo ha sido uno de los primeros en expresar su dolor por esta tragedia, una “desgracia que nos conmociona a todos”.

Ha enviado su cariño a las familias de los fallecidos y el deseo de una pronta recuperación a los heridos. “Lo único importante son ellos”, publicó en redes sociales.

Además, anunció que por este motivo se ha decidido suspender el mitin al que tenía previsto acudir mañana en Miranda del Ebro.

Por su parte, Yolanda Díaz aprovechó su presencia en un acto en Valladolid para trasladar el pésame a las familias y enviar “todo el cariño y la solidaridad”, al tiempo que reclamó que se “conozca pronto” lo sucedido.

También desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha comunicado que se están recabando datos para esclarecer este caso de violencia de género.