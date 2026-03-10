El éxito de 'Raíces Enológicas' consagra a Burgos como referente del ocio vitivinícola

La tradición y la excelencia líquida de la provincia de Burgos se dieron cita en la primera edición de 'Raíces Enológicas', un evento gastronómico impulsado por la Fundación Caja Rural que ha logrado un éxito rotundo en su debut.

Con el aforo completo y una lista de espera que se formó en apenas 72 horas, la iniciativa nace con la firme vocación de convertirse en un pilar del panorama cultural y de ocio burgalés.La emblemática Sala de las Columnas del Hotel Palacio de los Blasones fue el escenario elegido para estas dos jornadas de catas maridadas.

Cerca de 200 personas disfrutaron de una selección de vinos de las Denominaciones de Origen Ribera del Duero y Arlanza, poniendo en valor el patrimonio enológico de la provincia. La dirección del evento corrió a cargo de dos figuras de primer nivel en el sector: los sumilleres Diego González y Laura Rodríguez, de Tiempos Líquidos Wine Room.

Ambos, reconocidos como dos de los mejores sumilleres del país, guiaron a los asistentes a través de un recorrido por seis vinos diarios, acompañados de "pequeños bocados" diseñados meticulosamente para potenciar cada

El guiño al “otro Jerez” que define la filosofía de Tiempos Líquidos, el templo del vino de los mejores sumilleres del año

Más allá de la cata, el evento funcionó como un escaparate para el esfuerzo de las 12 bodegas participantes. Gracias a la presencia de sus propios enólogos, el público pudo conocer de primera mano: Las singularidades del terreno y el clima burgalés.

El proceso de elaboración detrás de botellas que hoy ocupan los primeros puestos en certámenes internacionales. El impacto social y económico que la viticultura supone para el entorno rural.

Mirada puesta en el futuro

Desde la Fundación Caja Rural ya se ha confirmado que están trabajando en la segunda edición de esta cita. El objetivo sigue siendo el mismo: servir de altavoz para proyectos locales que actúan como motor económico y social.

"El evento no solo responde a una demanda de ocio de calidad, sino que pone en valor el trabajo diario para conseguir vinos de excelencia", señalaron desde la organización.