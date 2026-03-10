Un camión con mercancía peligrosa vuelca en la A-62 en Burgos y derrama sustancias químicas sobre la calzada

Un camión que transportaba mercancía peligrosa ha volcado en la mañana de este martes en la A-62 en Revilla Vallejera (Burgos) y ha derramado parte de la anilina, un compuesto químico para tintes o herbicidas, entre otros usos, sobre la calzada.

La sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 12:53 horas, alertando de que el vehículo articulado ha volcado en el kilómetro 46 de la vía de alta capacidad.

Asimismo, el alertante también ha avisado de que el conductor, un hombre de unos 30 años, ha resultado herido, aunque estaba consciente y fuera del vehículo.

El aviso se ha trasladado a los Bomberos de Burgos, a la Guardia Civil de Tráfico y al servicio de emergencias de Sacyl, que ha enviado hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico.

También se ha activado el centro coordinador de emergencias de la Junta de Castilla y León, dado que el derrame de la mercancía peligrosa pudiera requerir de medios suplementarios para su retirada.