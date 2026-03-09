Un herido en un accidente entre un tráiler y una furgoneta en la AP-1: tuvo que ser excarcelado y trasladado en helicóptero

Un hombre de 38 años ha sido trasladado en helicóptero al Complejo Asistencial Universitario de Burgos tras un accidente en el kilómetro 5 de la AP-1, sentido Burgos, en el municipio de Orbaneja Riopico (Burgos) entre su furgoneta y un tráiler.

A las 15:04 horas se recibe una llamada en el 112 que alerta del accidente y de que el hombre se encontraba atrapado en el interior de la furgoneta.

El 1-1-2 da aviso del accidente a Policía Local de Burgos, a los Bomberos de Burgos, al C.N.P. de Burgos y a Guardia Civil de tráfico.

También se avisa al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que envían un helicóptero medicalizado de emergencias (HEMS) y una ambulancia de soporte vital básico (SVB).

Los Bomberos se encargan de liberar al herido, que es atendido por el equipo médico del helicóptero y trasladado también en helicóptero al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.