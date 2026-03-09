Un herido en un accidente entre un tráiler y una furgoneta en la AP-1: tuvo que ser excarcelado y trasladado en helicóptero
El choque tuvo lugar en el municipio de Orbaneja Riopico (Burgos) sobre las 15 horas.
Un hombre de 38 años ha sido trasladado en helicóptero al Complejo Asistencial Universitario de Burgos tras un accidente en el kilómetro 5 de la AP-1, sentido Burgos, en el municipio de Orbaneja Riopico (Burgos) entre su furgoneta y un tráiler.
A las 15:04 horas se recibe una llamada en el 112 que alerta del accidente y de que el hombre se encontraba atrapado en el interior de la furgoneta.
El 1-1-2 da aviso del accidente a Policía Local de Burgos, a los Bomberos de Burgos, al C.N.P. de Burgos y a Guardia Civil de tráfico.
También se avisa al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que envían un helicóptero medicalizado de emergencias (HEMS) y una ambulancia de soporte vital básico (SVB).
Los Bomberos se encargan de liberar al herido, que es atendido por el equipo médico del helicóptero y trasladado también en helicóptero al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.