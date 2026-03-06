Xabier, el joven fallecido en El Bocal llevaba un año viviendo en un pueblo de Burgos: “Es una irreparable pérdida"

Una tarde de desconexión para un grupo de estudiantes de Formación Profesional terminó en una de las mayores tragedias recientes en el litoral cántabro. Y ha tocado de lleno a la provincia de Burgos.

La rotura de una pasarela peatonal en la zona de El Bocal, en Santander, acabó el martes con la vida de cinco jóvenes, una tragedia que se siente con fuerza en el norte de Burgos.

Entre las víctimas se encontraba Xabier Bayón, de 21 años. Aunque nacido en Vizcaya, Xabier se había convertido en un vecino más de Villasana de Mena.

Hace apenas un año, él y su familia decidieron establecer su hogar en tierras burgalesas, buscando la tranquilidad de un pequeño municipio.

La noticia del fallecimiento de Xabier ha caído como un mazo en el Valle de Mena. Medio centenar de vecinos se concentraron este jueves para mostrar el apoyo a sus padres y a su hermana.

"Toda la comunidad se une en el duelo por esta irreparable pérdida. Acompañamos de corazón a la familia, deseándoles consuelo y fortaleza", rezaba el comunicado oficial del Ayuntamiento.

Según las fuentes municipales, Xabier, sus padres y su hermana habían fijado recientemente su residencia en Villasana de Mena tras trasladarse desde la localidad vizcaína de Balmaseda.

El Ayuntamiento ha enviado "toda su fuerza y apoyo" a los allegados, deseándoles consuelo ante lo que califican como una "irreparable pérdida".

Pero el dolor de Xabier también viaja a Balmaseda, su localidad de origen. Allí, el club de baloncesto local recordó con emoción al que fuera su jugador y a una familia que siempre fue "parte fundamental" de la entidad. El deporte, que suele ser motivo de alegría, se tiñó de luto al recordar los años en que Xabi defendía sus colores.

Hay que recordar que el accidente ocurrió el martes por la tarde cuando la estructura de la pasarela cedió de forma repentina, precipitando al grupo de amigos al vacío. Junto a Xabier, perdieron la vida cuatro jóvenes de entre 19 y 22 años procedentes de Igollo de Camargo, Barakaldo y Almería.