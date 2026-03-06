Muere un hombre de 40 años en Caleruega (Burgos) tras chocar de madrugada contra un muro

Una noche trágica ha sacudido a la localidad burgalesa de Caleruega. Un hombre de aproximadamente 40 años ha perdido la vida tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico en el casco urbano del municipio durante la madrugada de este viernes.

El aviso entró en la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León a las 1:32 horas. Varias llamadas de alerta informaban de que un turismo se había estrellado contra un muro a la altura del número 45 de la calle Candelas.

Según los testigos presenciales, en el interior del vehículo viajaban tres ocupantes, uno de los cuales se encontraba inconsciente y no respondía a los estímulos tras el fuerte impacto.

De inmediato, el centro de emergencias activó el protocolo de auxilio dando aviso a la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que desplazó personal médico al lugar del siniestro.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre de unos 40 años en el lugar del accidente. Además, se atendió en el lugar al menos a otro hombre de unos 35 años.

Se desconoce el estado de salud de los otros dos acompañantes ni las causas que provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo.

La Guardia Civil investiga las circunstancias exactas del suceso.

Noticia en actualización

