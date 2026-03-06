El choque entre un camión y un turismo deja a una mujer de 58 años y a un hombre de 59 heridos en Burgos
Han sido trasladados al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.
Dos personas han resultado heridas tras la colisión entre un camión y un turismo en el punto kilométrico 454 de la N-234, en Mambrillas de Lara (Burgos) sentido Soria, como ha informado el Servicio de Emergencias.
El suceso se ha producido a las 16:48 horas de esta tarde de viernes, 6 de marzo y se ha dado aviso a Tráfico de Burgos y también a Sacyl.
Se ha movilizado a dos ambulancias de soporte vital básico y a un equipo médico de Salas y se han atendido a dos personas.
Por un lado a un hombre de 59 años y a una mujer de 58 que han sido trasladados en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.