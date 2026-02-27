El zamorano Juanma Ramajo conquista a carcajadas Burgos con ‘el coach que nunca dice ¡Ouch!’

La séptima edición del Concurso de Monólogos Fundación Caja Rural ha bajado el telón confirmando su excelente salud y su peso en la escena de la comedia nacional.

En una final vibrante y marcada por el talento, Juanma Ramajo se proclamó vencedor con su texto ‘El Coach que nunca dice ¡Ouch!’, logrando el consenso de un jurado que tuvo que decidir entre seis finalistas de primer nivel.

El triunfo de Ramajo, zamorano afincado en Santander, tiene un doble mérito. El cómico llegó a la cita definitiva tras haber conquistado previamente la Gala del Público el pasado 19 de febrero, donde obtuvo una mayoría abrumadora de los votos de los asistentes.

Su paso por la Gran Final no hizo sino confirmar las sensaciones, demostrando por qué es uno de los nombres a seguir en el circuito.

Risas y lleno absoluto

El segundo escalón del podio fue para El Carbe, quien con su monólogo "En el escenario me crezco" desató las carcajadas de una Sala Cajaviva que colgó el cartel de "no hay entradas".

La competencia fue feroz, completando el cartel de la final los madrileños Jaime Gago y Raúl Sacristán, la alicantina María Abad y la burgalesa Rocío Molina.

El evento volvió a contar con la maestría de Alberto Cabrillas. El cómico salmantino, ya un burgalés de adopción, ejerció como maestro de ceremonias y se ha consolidado como un reclamo indispensable para este certamen.

Con siete ediciones a sus espaldas, el concurso de la Fundación Caja Rural ha dejado de ser una simple actividad invernal para convertirse en un certamen de referencia en la comedia española.

La cita se despide hasta el año que viene, habiendo cumplido con creces su objetivo: dinamizar la agenda cultural de Burgos y servir de trampolín para los mejores talentos del humor patrio.