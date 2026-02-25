Tres heridos tras un accidente entre dos turismos en la provincia de Burgos, uno ha quedado obstaculizando la calzada
El suceso se ha producido a las 11:20 horas de esta mañana de miércoles.
Tres personas han resultado heridas tras un accidente entre dos turismos, uno de ellos ha quedado obstaculizando la calzada y otro fuera de la vía en un siniestro en el kilómetro 36 de la N-629, en El Ribero, dentro del término municipal de la Merindad de Montija (Burgos), como ha informado el Servicio de Emergencias 112.
El suceso se ha producido a las 11:20 horas y se ha dado aviso a Bomberos de Burgos, Guardia Civil de tráfico, y Emergencias sanitarias - Sacyl que han acudido al lugar.
Un varón de unos 80 años ha sido trasladado en UVI móvil al hospital de Cruces y también se ha atendido a otras dos personas.
Una mujer que ha sido evacuada en ambulancia soporte vital básico al hospital de Basurto y un varón de unos 25 años que tras ser atendido por el personal de la UVI móvil ha acudido a un centro sanitario por sus propios medios.