Tres heridos tras un accidente entre dos turismos en la provincia de Burgos, uno ha quedado obstaculizando la calzada

Tres personas han resultado heridas tras un accidente entre dos turismos, uno de ellos ha quedado obstaculizando la calzada y otro fuera de la vía en un siniestro en el kilómetro 36 de la N-629, en El Ribero, dentro del término municipal de la Merindad de Montija (Burgos), como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 11:20 horas y se ha dado aviso a Bomberos de Burgos, Guardia Civil de tráfico, y Emergencias sanitarias - Sacyl que han acudido al lugar.

Un varón de unos 80 años ha sido trasladado en UVI móvil al hospital de Cruces y también se ha atendido a otras dos personas.

Una mujer que ha sido evacuada en ambulancia soporte vital básico al hospital de Basurto y un varón de unos 25 años que tras ser atendido por el personal de la UVI móvil ha acudido a un centro sanitario por sus propios medios.