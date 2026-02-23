El cisma del cisma: dos exmonjas de Belorado se retractan y vuelven a la iglesia antes del desahucio

Otro golpe para las exmonjas cismáticas de Belorado después de que dos de las que profesaron como clarisas hayan regresado al seno de la Iglesia Católica posconciliar, de la que salieron de forma voluntaria y a la que han vuelto de manera personal.

“Dos exmonjas de Belorado regresan a la Iglesia tras retractarse del Manifiesto del 9 de mayo de 2024”, ha informado, a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Francisco Canals, el jefe de prensa y portavoz de las rebeldes.

“Sor Adriana y Sor Paz abandonaron la comunidad en agosto y octubre de 2024 respectivamente”, añade el portavoz.

Se retractan de su separación de la Iglesia y el Arzobispado de Burgos y Comisario Pontificio de Roma, Mario Iceta, ha otorgado el perdón convirtiéndose de nuevo en católicas tras un proceso de conversión y retractación pública.

“Las siete monjas actuales siguen unidas y fuertes ante la adversidad”, ha finalizado Canals en el comunicado.

Desahucio el 12 de marzo

“El desahucio continúa previsto para el 12 de marzo de 2026, a las 9:30 horas”, añade la comunicación. Esas siete exreligiosas tendrán que afrontar el desahucio del convento de Santa María la Bretonera de Belorado y también el de Orduña y varios juicios pendientes.

En la actualidad aguantan Laura García de Viedma (sor Isabel de la Trinidad en la vida clarisa), Sor Belén, Sor Paloma, Sor Sión, Sor Israel, Sor Berit y Sor Alma.