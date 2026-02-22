Cinco intoxicados en un incendio de Miranda de Ebro y una herida con quemaduras en otro de San Esteban de Gormaz

Cinco personas, todos hombres y cuatro de ellos policías, han sido atendidas por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda de la calle Almacenes de Miranda de Ebro (Burgos) ocurrido esta madrugada.

Un aviso al 112 a las 03:26 horas alertó del fuego en la vivienda y requirió asistencia para el inquilino, tras inhalar humo.

El servicio de Emergencias avisó a la Policía Local y los Bomberos de Miranda de Ebro, al Cuerpo Nacional de Policía y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias, desde el que se envía una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl atiende finalmente a cinco personas que presentan síntomas de intoxicación por humo. Los afectados son un hombre de 78 años y dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía y otros dos agentes de la Policía Local- de 53, 49, 38 y 29 años, a quienes se traslada más tarde al hospital de Miranda de Ebro.

Herida con quemaduras en Soria

Además, también hay una herida con quemaduras tras un incendio en Matanza de Soria, término municipal de San Esteban de Gormaz. El suceso ha tenido lugar a las 21:50 horas, en la Calle La Guía y se ha declarado en la planta baja de una vivienda de dos pisos.

Así, se solicitó asistencia para una joven de 27 años, consciente, con quemaduras en rodilla, brazo y cara. El 112 avisa a la Guardia Civil de Soria, a los Bomberos de San Esteban de Gormaz y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envía una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria del centro de salud de San Esteban de Gormaz.

La herida fue trasladada al hospital de Soria en la ambulancia de Emergencias Sanitarias con el personal de Atención Primaria.