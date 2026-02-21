Gran despliegue de Guardia Civil, drones y más de 100 vecinos se suman a la búsqueda del desaparecido en Urria
Permanece activo además el centro coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León para tratar de dar con el paradero del hombre de 83 años.
Continúan las labores de búsqueda del hombre de 83 años desaparecido desde el pasado 17 de febrero en Urria (Burgos), a las que se han sumado más de un centenar de particulares, Guardia Civil y permanece activo el centro coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León.
Según ha informado el 112, este sábado se encuentra movilizado en la zona un dispositivo de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León, que incluye un puesto de Mando Avanzado, un técnico del Centro Coordinador de Emergencias, la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE) con tres operadores y la Unidad de Drones Fénix.
Además de la Cruz Roja y de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Villarcayo, Medina de Pomar, Protección Civil de Burgos Norte y el Grupo Canino de Búsqueda y Rescate de Miranda de Ebro. Según indicaron desde el 112 de Castilla y León, también se han incorporado a las tareas de búsqueda los integrantes de la ELIF (Equipo Integral de Lucha contra Incendios) de Medio Ambiente de la base de Medina de Pomar (Burgos).
La Guardia Civil, a su vez, mantiene en la zona a agentes de distintas especialidades de Montaña, Protección de la Naturaleza, Actividades Subacuáticas, y drones.