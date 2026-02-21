Gran despliegue de Guardia Civil, drones y más de 100 vecinos se suman a la búsqueda del desaparecido en Urria

Continúan las labores de búsqueda del hombre de 83 años desaparecido desde el pasado 17 de febrero en Urria (Burgos), a las que se han sumado más de un centenar de particulares, Guardia Civil y permanece activo el centro coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León.

Según ha informado el 112, este sábado se encuentra movilizado en la zona un dispositivo de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León, que incluye un puesto de Mando Avanzado, un técnico del Centro Coordinador de Emergencias, la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE) con tres operadores y la Unidad de Drones Fénix.

Además de la Cruz Roja y de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Villarcayo, Medina de Pomar, Protección Civil de Burgos Norte y el Grupo Canino de Búsqueda y Rescate de Miranda de Ebro. Según indicaron desde el 112 de Castilla y León, también se han incorporado a las tareas de búsqueda los integrantes de la ELIF (Equipo Integral de Lucha contra Incendios) de Medio Ambiente de la base de Medina de Pomar (Burgos).

La Guardia Civil, a su vez, mantiene en la zona a agentes de distintas especialidades de Montaña, Protección de la Naturaleza, Actividades Subacuáticas, y drones.