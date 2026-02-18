Amplio dispositivo para localizar a un vecino de 83 años desaparecido en un pueblo de Burgos con deterioro cognitivo

Desde las 22:00 horas de ayer martes se activó su búsqueda con varias patrullas de seguridad ciudadana junto a vecinos de la localidad

La Guardia Civil coordina desde la noche de ayer, martes 17 de febrero, la búsqueda de un hombre de 83 años con deterioro cognitivo cuya desaparición fue comunicada por sus familiares a las 22:00 horas, tras no ser localizado en su domicilio.

Tras recibir el aviso, la Comandancia de Burgos activó de inmediato el protocolo habitual para su rápida localización en el municipio de Urria.

Desde ese momento se desplegó un dispositivo de búsqueda por tierra que se ha mantenido activo durante toda la noche y la madrugada, con el objetivo de dar con su paradero. Paralelamente, los agentes están recabando toda la información posible sobre su entorno y rutinas que pueda resultar útil para facilitar su pronta aparición.

Según los datos facilitados, el desaparecido vestía en el momento de su desaparición pantalón de trabajo azul, jersey azul oscuro y botas de montaña. Las labores de búsqueda continúan abiertas y no se descarta ampliar el dispositivo en función de la evolución de los trabajos.

En el operativo se están empleando todos los medios humanos y materiales disponibles. Los equipos rastrean los parajes del entorno montañoso de la zona, así como caminos y arroyos, y está previsto ampliar la búsqueda al río Nela. La peculiar orografía de la comarca supone una dificultad añadida para los efectivos que participan en las labores.

El despliegue, coordinado por el Cuerpo con la colaboración de voluntarios de la localidad, ha contado inicialmente con cuatro patrullas de Seguridad Ciudadana.

También se ha activado el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, desde el que se han movilizado las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Medina de Pomar y Villarcayo, así como dos asociaciones de búsqueda canina: el Grupo Canino de Búsqueda y Rescate Miranda y la Asociación Solidarios K9.

Con la llegada del amanecer, el dispositivo se ha reforzado con otras tres patrullas del SEPRONA y personal de la USECIC, ambas unidades equipadas con drones para facilitar la inspección aérea de zonas de difícil acceso. Además, se ha incorporado también a la búsqueda de Urria la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Poza de la Sal.

Asimismo, desde primeras horas de esta mañana se ha activado un helicóptero del Cuerpo con base en Agoncillo (La Rioja), que presta apoyo desde el aire para ampliar el radio de búsqueda y mejorar la visibilidad sobre el terreno.