Luis Ángel, vendedor de la ONCE, reparte un millón de euros en Burgos con el Rasca X50

La suerte ha hecho parada en la capital burgalesa gracias a la ONCE. El juego del Rasca X50 ha dejado en la ciudad el premio mayor de su categoría, un millón de euros a un afortunado ganador.

El artífice de repartir esta fortuna ha sido Luis Ángel González Torres, vendedor de la ONCE que desarrolla su actividad en el punto de venta situado en la plaza Santo Domingo de Guzmán, número 6, concretamente en los Soportales de Antón.

Y es que el Rasca X50 es una modalidad de juego que permite ganar hasta un millón de euros con una mecánica basada en la coincidencia de números y multiplicadores que pueden elevar la cuantía del premio hasta cincuenta veces su valor original.