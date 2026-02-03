Risas aseguradas en la sala Cajaviva de Burgos: entradas ya a la venta para el VII Concurso de Monólogos

La Fundación Caja Rural Burgos ha puesto ya a la venta las entradas para asistir al VII Concurso de Monólogos, una de las citas culturales más consolidadas de la capital burgalesa, que se celebrará los días 19 y 26 de febrero a partir de las 20:00 horas en la Sala Cajaviva, situada en la Avenida de la Paz, 2.

A pocos días del cierre del plazo de inscripción para participar en el certamen (abierto hasta el 8 de febrero), el público ya puede adquirir sus localidades para disfrutar de las dos fases del concurso, que reunirá sobre el escenario a cómicos profesionales y amateurs procedentes de distintos puntos del país.

La primera de las citas tendrá lugar el jueves 19 de febrero, con la celebración de la Gala del Premio del Público.

En esta velada, los asistentes podrán votar en directo, a través de sus teléfonos móviles y junto al jurado del concurso, a uno de los participantes que accederá a la Gran Final, prevista para el jueves 26 de febrero.

El Concurso de Monólogos de Fundación Caja Rural Burgos se ha convertido, edición tras edición, en un punto de encuentro imprescindible para los amantes del humor en Burgos. En años anteriores han participado monologuistas de reconocido prestigio como Fernando Bernal, Gele Rodrigo, Ismael Galán o Julio Farnós, entre otros. Como es ya tradición, el certamen estará presentado por el cómico Alberto Cabrillas, que ejercerá de maestro de ceremonias.

Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada a través de la web www.fundacioncajaruralburgos.es o el mismo día de cada evento en la taquilla del Salón de Actos, a partir de las 19:30 horas.

El precio será de 10 euros en venta anticipada y 12 euros en taquilla, válido para cada una de las dos citas.